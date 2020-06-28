По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в распределительном центре компании Walmart в городе Ред Блафф в Калифорнии, сообщает газета New York Times со ссылкой на медиков.

В местной больнице заявили, что еще по меньшей мере четыре человека получили ранения, они находятся в состоянии средней тяжести.

По словам очевидцев, стрельба началась примерно в 15.30 по местному времени (1.30 мск) во время пересменки, всего раздались около 50 выстрелов. В это время в двери распределительного пункта въехал белый автомобиль.

На место происшествия прибыли по меньшей мере пять машин скорой помощи, а также сотрудники полиции и пожарные.