Израильская полиция начала задержания во время массовых антиправительственных демонстраций после того, как участники применили против сотрудников правоохранительных органов перцовый спрей и бросали в них различные предметы, сообщает издание Times of Israel.

Ранее стало известно о начале антиправительственных демонстраций в Иерусалиме и центре Тель-Авива вечером в субботу. Протестующие перекрывают дороги и требуют отставки премьер-министра.

Отмечается, что для разгона демонстрантов полицейские применили водометы.

В воскресенье в окружном суде Иерусалима запланировано второе техническое заседание суда по обвинениям в адрес действующего премьер-министра. Участие премьер-министра в заседании не предусмотрено. По «делу 4000» о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы «Безек» в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе «Walla!» премьер-министру выдвинуты обвинения в получении взятки. Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам «2000» и «1000».