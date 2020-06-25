Органы безопасности Ирака обнаружили к югу от Багдада подпольный цех по изготовлению ракетных установок и задержали 13 работавших в нем человек, передает телеканал al-Sumaria.

«Силы безопасности нашли цех по производству ракетных установок в районе Буэйса к югу от Багдада», — сообщил каналу источник в органах безопасности.

По его данным, задержаны 13 человек, работавших в цеху.

Мишенью ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок регулярно становится «зеленая зона» иракской столицы, где расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт Багдада, к которому примыкает военный аэродром. Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам среди населения и не влекут существенного ущерба. В понедельник ракетному обстрелу подвергся Международный аэропорт Багдада, в результате никто не пострадал.

В середине июня Объединенное командование ВС Ирака сообщило, что премьер-министр Мустафа аль-Каземи распорядился создать специальные комитеты с целью пресечь подобные инциденты.