Из-за паводков и оползней, вызванных продолжительными ливнями преимущественно на юго-западе Японии, разрушены частично или полностью 14,8 тысячи домов, со ссылкой на министерство общенациональных дел сообщил телеканал NHK.

Обильные дожди, фактически не прекращающиеся с начала июля, привели к множественным затоплениям жилых кварталов, горным оползням. По подсчетам министерства, всего от стихии разрушены или пострадали 14,8 тысячи домов.

В результате стихийного бедствия погибли 72 человека, 13 числятся пропавшими без вести.