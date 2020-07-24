Несколько человек были замечены возле китайского консульства в Хьюстоне при попытке выломать заднюю дверь здания, сообщает агентство Рейтер.

По данным агентства, группу людей, пытавшихся силой открыть дверь, заметили практически сразу после того, как в 16.00 по местному времени (00.00 мск) вступило в силу распоряжение США о закрытии китайского представительства. Сообщается, что ранее эта же группа людей, которые, по данным агентства, могли быть американскими чиновниками, запирали дверь с другой стороны здания. Агентство сообщает, что представиться журналистам они отказались.

Ранее США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия. Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.

После этого МИД КНР потребовал, чтобы генконсульство США в Чэнду провинции Сычуань прекратило деятельность. Внешнеполитическое ведомство назвало требования КНР о закрытии американского диппредставительства в Чэнду законным и необходимым ответом. Ответственность за возникшую ситуацию полностью лежит на Вашингтоне, подчеркнул МИД Китая.