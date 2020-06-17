Одиннадцать человек пострадали при взрыве в пустующем здании недалеко от железнодорожной станции Гюнцбург в немецкой федеральной земле Бавария, сообщила газета Merkur.

По предварительным данным, взорвался баллон с газом, причина неизвестна. Радиус взрыва составляет примерно 100 метров. Взрывная волна чувствовалась на расстоянии километра.

Повреждены 30 транспортных средств и здания в радиусе взрыва, сообщила полиция. Железнодорожная станция Гюнцбург закрыта, движение поездов на участке между Аугсбургом и Ульмом прервано, организована перевозка пассажиров автобусами. Сам ангар, где произошел взрыв, полностью разрушен.