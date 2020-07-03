Взрывное устройство сработало на пути следования колонны американских военных в поселении Сабха в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает сирийская государственная теле-радио компания со ссылкой на местные источники.

«Колонна техники американских оккупантов подорвалась на взрывном устройстве рядом с топливной заправкой в поселении Сабха на востоке Дейр-эз-Зор», — пишут сирийские официальные СМИ.

Сообщения о нападениях неизвестных отрядов на американских военных в сирийских провинциях Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зоре в последние три месяца стали появляться в СМИ регулярно. В результате одного из подобных нападений без вести пропали двое американцев, их судьба неизвестна по сей день.

Президент Сирии Башар Асад в ноябре в интервью Mpravda.com и телеканалу Россия 24 сообщил, что появление народного сопротивления с целью освобождения сирийских территорий от иностранной оккупации неизбежно — это вопрос времени.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков. Военные из США находятся в провинциях Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зоре без законных оснований. Они сконцентрировали свои силы вокруг крупных месторождений нефти и газа.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что нахождение в стране американского контингента нарушает суверенитет государства и все международные правила. В свою очередь, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри объявил в начале мая, что Вашингтон добивается восстановления в стране ситуации до начала конфликта в 2011 году и в конечном итоге ухода из нее всех вооруженных сил, в первую очередь иранских.