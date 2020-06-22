Полиция Черногории в воскресенье вечером проводила задержания и допросы служителей Сербской православной церкви (СПЦ) после проведенных ими протестных шествий и молебнов, сообщает местный информационный портал IN4S.

Массовые мирные выступления, направленные против преследования СПЦ в Черногории и спорного закона о свободе вероисповедания, прошли в воскресенье в различных городах страны. Как сообщал днем источник Mpravda.com в митрополии Черногорско-Приморской, духовенство не рассчитывало на массовые задержания.

Однако после мирных шествий в поселке Жабляк был задержан священник Миливое Йовович, в городе Мойковац священник Александр Кргович. В Биело-Поле были допрошены, а затем отпущены священник Милосав Йованович и игумен Николай из монастыря Златеш. В Даниловграде в полицию был доставлен и после дачи показаний выпущен отец Педжа Шчепанович.

После шествия в Баре на допрос в полицию были вызваны отцы Младен Томович и Никола Радович. Также для дачи показаний был вызван протоирей Миодраг Тодорович из Никшича.

Суд города Никшич в Черногории 19 июня перенес заседание по делу епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и восьми священников СПЦ, которых обвиняют в нарушении мер против COVID-19 и организации крестного хода 12 мая на праздник святого Василия Острожского.

В нескольких городах Черногории после трехмесячного перерыва из-за пандемии COVID-19 ранее возобновились массовые молебны и шествия верующих против закона о религиозных объединениях и в поддержку СПЦ.

В декабре 2019 года парламент соседней с Сербией Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В СПЦ заявляют, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской «автокефальной» церкви.