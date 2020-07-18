В отеле в центре Москвы обнаружено тело известного сексолога и психотерапевта Анны Амбарцумян, сообщает Telegram-канал 112. Что с ней произошло, остается загадкой.

В номере Амбарцумян были найдены медикаменты. Поэтому не исключается версия отравления сексолога. Тем не менее, следствие рассматривает различные версии случившего.

Амбарцумян получила известность благодаря участию в различных телепередачах. Часто она давала и комментарии СМИ на тематику отношений между полами. Кроме того, она является крестной внучкой актрисы Алисы Фрейндлих. В Instagram Амбарцумян себя называла Королевой. Последняя ее запись значится три дня назад – она выложила фото со встречи с Аскольдом Запашным.