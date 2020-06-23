Молодой человек врезался на машине в здание посольства Китая в Буэнос-Айресе, он задержан, сообщает газета Perfil со ссылкой на источники.

Он признался, что пытался сломать ворота, чтобы попасть на территорию дипмиссии, потребовал присутствия саперов. В машине не было обнаружено опасных веществ.

Посла во время происшествия в дипмиссии не было.

Предположительно 24-летний мужчина страдает психическим расстройством.

В настоящее время, как убедился корреспондент Mpravda.com, подъезды к посольству перекрыты, на месте дежурит федеральная полиция и пожарные. Но в целом обстановка спокойная.

Житель района, где находится посольство, по имени Марсель рассказал Mpravda.com, что в около восьми вечера (2.00 мск) услышал сильный удар. «Тут же появилась полиция, приехало много полицейских, все сразу перекрыли, задержали молодого человека», — сказал он.