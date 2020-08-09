После взрыва в порту ливанской столицы Бейрута образовалась воронка глубиной 43 метра, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в органах безопасности Ливана.

«Взрыв в порту Бейрута оставил воронку глубиной 43 метра», — говорится в сообщении телеканала в Twitter.

Разрушительный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. По последним данным, в результате взрыва погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения.

«Это было похоже на Хиросиму и Нагасаки»: мощный взрыв в Бейруте 1 из 10

Взрыву предшествовал хлопок, через несколько минут появился черный и белый дым, а затем в небо поднялся столб красного дыма.

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"Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки", — сказал губернатор Бейрута, чье выступление транслировали ведущие ливанские телеканалы.

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В результате взрыва разрушено несколько домов, под завалами могут находиться люди.

7 из 10

Погибли более ста человек, пострадали несколько тысяч.

5 из 10

"Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки", — сказал губернатор Бейрута, чье выступление транслировали ведущие ливанские телеканалы.

6 из 10

В результате взрыва разрушено несколько домов, под завалами могут находиться люди.

7 из 10

Погибли более ста человек, пострадали несколько тысяч.

© AFP 2020 / Anwar Amro8 из 10

Как сообщил Mpravda.com сотрудник Красного Креста, много людей получили ранения от разлетевшихся осколков.

© AFP 2020 / Anwar Amro9 из 10

Машины скорой помощи вывозят раненых из района Зайтуна-бей и соседних кварталов.

© Mpravda.com / Михаил Алаеддин 10 из 10

Пожар на месте взрыва тушат с помощью вертолетов.

© REUTERS / Issam Abdallah