Новый случай смерти пациента с подтвержденным коронавирусом зафиксирован в Австралии впервые за несколько недель, сообщает издание Sydney Morning Herald.

Отмечается, что скончавшийся – мужчина в возрасте около 80 лет, проживавший в штате Виктория. Общее число летальных исходов в штате достигло 20, отмечает издание.

В середине июня премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о снятии некоторых ограничений, действующих в стране из-за COVID-19. В частности, австралийские власти позволили проводить культурные и спортивные мероприятия на открытых площадках (стадионах) вместимостью до 40 тысяч зрителей, но при условии, что на них будет производиться рассадка по билетам, и заполнены они будут не более чем на 25% от общего числа мест. Музыкальные фестивали под открытым небом, где нет рассадки, пока остаются под запретом.

Общее число зараженных COVID-19 в Австралии составляет 7 492 человека. Скончались 103 заболевших, излечились свыше 6,9 тысячи пациентов.