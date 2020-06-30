Коронавирус был выявлен у девяти рабочих завода немецкого автомобильного концерна BMW в Англии, компания заявила, что «внимательно следит за ситуацией», сообщает газета Oxford Mail.

Случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в течение одной недели на расположенном в районе Коули в Оксфорде заводе BMW, специализирующемся на производстве автомобилей марки Mini.

«Мы можем подтвердить, что девять рабочих завода Mini Plant Oxford недавно получили положительные тесты на COVID-19», — заявил представитель BMW, отметив, что компания «детально» обсудила сложившуюся ситуацию с британским Агентством при департаменте здравоохранения Великобритании Public Health England (PHE). Представители PHE также подтвердили, что ведомство оказывает поддержку заводу.

Как сообщается, подтверждение компании последовало после того, как анонимный источник связался с Oxford Mail и сообщил о случаях COVID-19 среди рабочих завода. По словам источника, «персонал (завода) начинает беспокоиться по поводу быстрого роста числа заболевших за несколько недель».