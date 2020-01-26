Телеканал РЕН ТВ узнал подробности жизни мужчины, оставившего 26 января двух детей в московском аэропорту Шереметьево. По данным канала, его семейная жизнь складывалась сложно.

Мужчину зовут Виктор Гаврилов, ему 41 год, он живет в Комсомольске-на-Амуре. У него давно не ладились отношения с супругой Ольгой, в 2016 году она исчезла в неизвестном направлении. По его словам, женщина отвела детей в садик и пропала, ее разыскивали, и в сети до сих пор можно найти ориентировки. Чем закончилась эта история, неизвестно, но на следующий год в соцсетях снова стали появляться их общие фотографии. Где Ольга сейчас, журналисты не знают.

Ранее в воскресенье сотрудники аэропорта обнаружили в терминале двух брошенных детей, мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Они прилетели вместе с отцом из Хабаровска, потом он их оставил. При них были все документы, включая свидетельства о рождении и копию паспорта отца, а также записка, в которой мужчина писал, что из-за тяжелого материального положения не может их прокормить, и просил временно поместить в приют.