Многие из американских и европейских нефтеперерабатывающих заводов отказываются закупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по низкой цене. Об этом в четверг, 26 марта, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники.

Сейчас, по данным журналистов, из-за снижения спроса на нефть в Европе и США, саудитам все сложнее находить точки сбыта на этих рынках. Проблема кроется в том, что у западных покупателей не хватает хранилищ для сверхпоставок топлива.

«Сокращение цен [на нефть] Саудовской Аравией было направлено напрямую на завоевание российской доли рынка, в особенности в некоторых странах Европы. Однако, как отмечают трейдеры, России удалось перенаправить европейские поставки в Китай, где спрос медленно восстанавливается», — цитирует ТАСС выдержки из материала WSJ.

Кроме того, в статье говорится о том, что спрос на саудовскую нефть снижается в Индии. Здесь, по словам журналистов, причина в распространении коронавирусной инфекции. По оценкам, которые фигурируют в материале, Саудовской Аравии нужно будет еще больше понизить цены на нефть, чтобы сохранить конкурентоспособность.

Серьезные перемены на нефтяных рынках начались после того, как в начале марта страны — участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению нефтедобычи. Через несколько дней цены на нефть обвалились на 30%.

В середине марта саудовская компания Saudi Aramco заявила, что в апреле-мае снизит загрузку своих нефтеперерабатывающих заводов, чтобы увеличить экспорт нефти на внешние рынки.

Колумнист агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг заявил, что Саудовскую Аравия и другие монархии Персидского залива ждет серьезный финансовый упадок. Такой прогноз журналиста обусловлен текущими ценовыми войнами на нефтяном рынке.