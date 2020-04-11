Столичная Госавтоинспекция ограничила въезд в город для легковых автомобилей из других регионов. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным оперштаба на 11 апреля, в Москве число заразившихся коронавирусом превысило 8,8 тыс. пациентов. В России за сутки выявлено 1667 новых случаев заболевания. Таким образом, всего в стране с начала эпидемии зарегистрировано 13 584 случая заражения инфекцией в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 человек, а вылечились ― 1045.

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