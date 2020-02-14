Силовики проводят обыски в прокуратуре Березовского района Красноярского края. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, обыски проводят сотрудники ФСБ.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что прокурор Березовского района задержан по подозрению в получении взятки.

В прокуратуре и ФСБ эту информацию пока не комментируют, отмечает агентство.

Cогласно данным официального сайта краевой прокуратуры, прокурором Березовского района является Бекхан Аслаханов.

7 февраля стало известно, что прокурор Красноярского края Михаил Савчин подал в отставку после смены руководства Генпрокуратуры России и скандала, связанного с задержанием Гутаева.

25 декабря 2019 года сообщалось, что прокурор Красноярского края отстранил от исполнения должностных обязанностей и.о. прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, которого подозревают в получении взятки.