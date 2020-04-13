У 34 сотрудников Большого театра обнаружили коронавирус, сообщает 13 апреля РБК со ссылкой на гендиректора театра Владимира Урина.

Отмечается, что все заболевшие работники отстранены от работы, в том числе от организации концерта «Мы вместе», и отправлены на карантин.

В театре также сообщили, что симптомов заболевания у многих не было, однако тесты на COVID-19 дали положительные результаты. Концерт «Мы вместе» транслировался в прямом эфире телеканала «Россия 1» в субботу, 11 апреля.

На сцене Большого театра выступили известные актеры и певцы, среди которых Дима Билан, Полина Гагарина, Константин Хабенский и многие другие.

По состоянию на 13 апреля в России выявлено 18 328 случаев заболевания коронавирусом, 1470 человек вылечились, 148 пациентов скончались.