Российские региональные власти вводят ограничения на продажу алкоголя в рамках борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. Разливное пиво законодательно запретили в Республике Крым и Оренбургской области, а руководство Липецкой области заставило владельцев закрыть пивные магазины на время действия режима самоизоляции. Об этом в пятницу, 10 апреля, рассказал президент Союза участников пивной торговли (СУПТ) Николай Желагин.

По его словам, остальные регионы страны тоже подумывают на время пандемии ввести такую меру.

«Только в двух регионах из списка работало более тысячи магазинов по продаже разливного пива. Но чиновники и регулирующие органы оказывают неформальное давление на владельцев таких точек почти по всей стране, требуя прекратить работу на время пандемии, — цитирует Желагина «Коммерсант».

Он добавил, что в Москве закрылось 15–20% магазинов, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Глава СУПТ объясняет действия властей по закрытию пивных магазинов тем, что во многих из них есть столики и фактически они могут работать как пивные бары. Но в итоге под запрет попадают и обычные магазины, торгующие пивом и сидром на вынос.

Собственники опасаются, что ограничения на торговлю пивом вызовут не только огромные убытки, но и приведут к порче товара. Желагин подчеркнул, что пиво относится к продовольственным товарам.

Ранее глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с инициативой ограничить продажу алкоголя в связи с ситуаций по коронавирусной инфекции. Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев раскритиковал эту идею.

«Любые подобного рода инициативы я считаю абсолютной глупостью», — цитирует Косарева НСН.

До этого сообщалось об ограничении торговли алкоголем в ряде субъектов Российской Федерации. Самый строгий режим был введен в Забайкальском крае, где на время пандемии полностью запретили розничную продажу спиртных напитков. Позднее такие меры отменили, оставив лишь ограничения. В Якутии и Туве запрет на продажу спиртного ввели в отдельных городах. В Ленинградской области, Карелии и Хакасии ограничили время продажи алкоголя, сообщает телеканал «360».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала отказаться от употребления алкоголя, особенно в условиях карантина, связанного с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19.