Кремль принял решение перенести парад Победы с 9 мая на более поздний срок. Об этом в среду, 15 апреля, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что о переносе парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будет объявлено в ближайшие дни. Новая дата проведения празднования пока не определена.

Данную информацию также подтвердили источники РБК, близкие к Кремлю и Минобороны.

По информации издания, о переносе парада может объявить лично президент Владимир Путин 16 апреля.

Ранее в среду ветеранские организации направили российскому лидеру обращение с просьбой отложить парад Победы из-за ситуации с коронавирусом. По их словам, праздник должен быть «не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности».

Как пояснил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, ставший одним из автором обращения, при проведении парада и выборе новой даты важно учитывать эпидемиологическую обстановку в стране.

По его словам, торжественные мероприятия можно перенести на 24 июня — в этот день в 1945 году прошел парад Победы на Красной площади, либо на 3 сентября — день окончания Второй мировой войны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что просьба о переносе будет рассмотрена.

По данным на 15 апреля, в России выявлено 24 490 случаев заболевания COVID-19, выздоровели — 1986 пациентов, скончались — 198.

12 апреля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что не стоит ждать выхода России из ситуации с распространением коронавирусной инфекции ко Дню Победы. По ее словам, страна не успеет победить эпидемию и снять соцограничения к этому времени.