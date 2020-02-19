Заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павел Мосолов, который был переведен из СИЗО под домашний арест, признал вину по делу о хищении более чем 20 млн рублей бюджетных средств. Об этом рассказал осведомленный источник в правоохранительных органах.

По его словам, Татьяна Магдеева, проходящая по делу вторым фигурантом и переведенная под домашний арест, также призналась и заключила со следствием досудебное соглашение.

«Мосолов признал вину, в связи с чем следствие и попросило суд в феврале изменить ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест», — цитирует источника в среду, 19 февраля, ТАСС. Как он уточнил, Магдеева дала показания на Сергея Семикова, она пояснила, что обналичивала средства по его просьбе.

Сейчас проводятся очные ставки между фигурантами, дополнительно назначен ряд экспертиз.

Мосолов был задержан в сентябре прошлого года. Силовики задержали также экс-главу департамента госохраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Владимира Цветнова, гендиректора одной из столичных фирм Татьяну Магдееву и экс-гендиректора ООО «Сфера» Сергея Семикова.

Им предъявили предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурантам вменяется до пяти эпизодов мошенничества на общую сумму более 20 млн рублей.

Новый арест стал своеобразным продолжением нашумевшего в 2016 году «дела реставраторов», по которому был осужден бывший замминистра культуры Григорий Пирумов.