Россия с 4 апреля остановит всё международное авиасообщение, включая вывозные рейсы для граждан РФ. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщил ТАСС источник в авиаотрасли.

«Росавиация отозвала все разрешения на международные вылеты, в связи с этим вывозные рейсы с 00:00 часов 4 апреля будут приостановлены», — рассказал собеседник информагентства.

Несколько дней назад правительство России для возмещения затрат авиаперевозчиков выделило 1,5 млрд рублей из Резервного фонда.

По данным Международной ассоциации аэропортов, российские авиакомпании в период с 1 по 26 марта перевезли на 17% меньше людей, чем за аналогичный период 2019 года.

1 апреля Ростуризм сообщил о возвращении в Россию почти всех организованных туристов. Общее количество прибывших в страну граждан РФ составило около 160 тыс.

В Кремле положительно оценили действия Минтранса и МИД РФ по возвращению россиян из-за рубежа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что проделана очень важная и ответственная работа.