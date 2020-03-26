Максимальный штраф за нарушение режима карантина составит 1 млн руб., соответствующие правки правительство внесет в КоАП России. Об этом в четверг, 26 марта, сообщает «РИА Новости».

Уточняется, что такая сумма предусмотрена для юридических лиц. Должностные лица за нарушение карантина могут заплатить до 500 тыс. руб., остальные граждане — до 300 тыс. руб.

По последним данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Зафиксированы два летальных исхода.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.