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СМИ узнали, кто вместо Нурмагомедова 18 апреля будет драться с Фергюсоном

11:16 06/04/2020

Глава UFC Дэйна Уайт объявил, что вместо Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном будет сражаться другой участник чемпионата, сообщает телеканал «360».

«Турнир будет проведен, но без участия Хабиба. Я объявлю список поединков завтра», – написал он на своей странице в Twitter.

UFC 249 состоится 18 апреля, однако место проведения пока неизвестно. Изначально планировалось, что он пройдет в Нью-Йорке, однако из-за эпидемии COVID-19 от этого варианта отказались.

Отметим, что еще накануне СМИ писали, что Уайт договорился с российскими властями о приезде Нурмагомедова, несмотря на то, что с конца марта действует запрет на все авиарейсы. Тем не менее спустя несколько часов менеджер россиянина Али Абдель-Азиз опубликовал многозначительный твит о том, что он не может дождаться турнира. При этом данный пост он снабдил фото другого своего подопечного Джастина Гэйтжи. Скорее всего, именно он вместо Нурмагомедова поборется с Фергюсоном.

Напомним, что поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном срывается уже в пятый раз. Их бой был анонсирован еще в 2015 году, но всякий раз откладывался.



