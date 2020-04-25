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Американский актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко, известный по фильму ужасов «Запретная зона» (Chernobyl Diaries, 2012), умер в США на 53-м году жизни. Об этом в пятницу сообщил портал TMZ со ссылкой на семью актера.

По данным портала, Дьяченко был обнаружен 22 апреля мертвым у себя дома в городе Дейтона-Бич (штат Флорида) после того, как несколько дней не выходил с родственниками на связь. Смерть актера не связана с заражением коронавирусом нового типа, признаки насильственной смерти также не были зафиксированы, отмечает TMZ. В настоящее время проводится медицинская экспертиза по установлению причин смерти.

Дмитрий Дьяченко родился в 1968 году в семье украинского эмигранта в Соединенных Штатах. Наибольшую известность он получил благодаря роли Юрия в фильме ужасов "Запретная зона", действие в котором разворачивается в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС.

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