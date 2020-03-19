На сайте объявлений Avito журналисты телеканала РЕН ТВ обнаружили сотрудника одного из московских супермаркетов, который продает гречку по цене 280 рублей за килограмм при обычной цене в 60 рублей.

В сообщении, которое опубликовано на сайте телеканала 19 марта, говорится, что журналисты решили расследовать спекуляции продуктами, которые общественное мнение назначило дефицитными из-за коронавируса и сделали заказ на указанном сайте.

Выяснилось, что «гречневый барон» не позволил товару попасть на прилавок — он выносил его со склада, решив продавать «десятками килограммов».

На встречу к корреспонденту РЕН ТВ продавец вышел из запасного выхода продуктового магазина, на прилавках которого гречки уже не было. «Сложилось впечатление, что мужчина продавал гречку из соседнего продуктового магазина, а сам, возможно, работает на складе, скорее всего грузчиком, может быть кем-то еще. Увидев камеру, делец решил сбежать», — отмечается в сообщении.

Продавец не смог объяснить, откуда он взял столько гречки и почему так сильно завысил цену. Однако он предложил пообщаться по телефону, возможно, с «руководителем».

Теперь спекулянтом займутся правоохранительные органы, а попавший в руки журналиста товар станет вещественным доказательством.

Ранее, 18 марта, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что поступили жалобы от граждан о росте цен на социально значимые продукты из-за распространения коронавируса.

За день до этого президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре совместно с ФАС бороться с необоснованным ростом цен на продукты.

По словам зампредседателя правительства России Виктории Абрамченко, в государстве нет дефицита продовольствия и региональные поставщики обеспечат магазины продуктами, на которые возник резкий спрос. Чиновница добавила, что гречкой, запасы которой составляют более 350 тыс. т, страну обеспечит Алтайский край.

Представители бизнеса считают, что полки в магазинах, фото которых появились в соцсетях, опустели из-за проблемой с оперативностью выкладки товара.