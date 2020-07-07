Глава местной полиции и еще двое сотрудников правоохранительных органов погибли в Афганистане в результате взрыва автомобиля террористом-смертником, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на местные власти.

Представитель губернатора провинции Нангархар Аттаула Хогияни сообщил, что инцидент произошел во вторник утром у местного рынка. В результате взрыва также пострадали еще пятеро местных полицейских.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из действующих в стране группировок.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения «Талибан», которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки «Исламское государство»*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

*Террористическая организация,запрещенная в России