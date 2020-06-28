По меньшей мере три человека пострадали в результате стрельбы в распределительном пункте компании Walmart в американском городе Ред Блафф, штат Калифорния, сообщает местная газета Daily News.

По словам очевидцев, стрельба началась примерно в 15.30 по местному времени (1.30 мск) во время пересменки.

Отмечается, что на место происшествия прибыли по меньшей мере пять машин скорой помощи, также приехали сотрудники полиции и пожарные.

По информации газеты New York Times, очевидцы слышали около 50 выстрелов. Сообщается также, что в ходе инцидента белый автомобиль въехал в двери распределительного пункта.