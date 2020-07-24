Президент США Дональд Трамп разозлился из-за того, как глава Пентагона Марк Эспер подписал меморандум о демонстрации флагов на военных объектах, где среди разрешенных не было флага Конфедерации, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее сообщалось, что Эспер подписал меморандум о демонстрации флагов на военных объектах, где в числе разрешенных отсутствует флаг конфедератов. Список разрешенных к вывешиванию на военных объектах или их территории флагов состоит из девяти пунктов, в которых отсутствует упоминание флага Конфедерации. Исключение сделано для музейных экспозиций, могил, монументов и ряда других ситуаций, в которых это «не может рассматриваться как поддержка флага со стороны министерства обороны».

По данным источников телеканала, Трамп был разгневан из-за меморандума Эспера, в котором не говорится о запрете именно флага конфедератов, но фактически его вывешивание на военных объектах становится запретным.

Вместе с тем, два источника, которые общались с Трампом в последние дни, заявили, что на данный момент работе Эспера ничего не угрожает, хотя отношения между американским президентом и главой Пентагона в последнее время значительно ухудшились.

Как сообщает телеканал, один из чиновников Белого дома заявил, что информация источников о реакции Трампа недостоверна.

«Когда этот вопрос подняли перед президентом, он не был зол», — приводит телеканал слова неназванного чиновника Белого дома.

Ранее о запрете флага рабовладельческого Юга в эпоху Гражданской войны заявили флот и морская пехота США.

На фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в США вновь обострились дискуссии о расовой дискриминации, памятниках и другой символике рабовладельческого Юга.