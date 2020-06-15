Президент США Дональд Трамп пригласил в Белый дом лидеров Сербии и самопровозглашенной республики Косово для проведения переговоров 27 июня, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам источников, Трамп надеется, что стороны достигнут мирного договора.

Как сообщает издание, в Сербии подтвердили, что получили приглашение. Премьер самопровозглашенного Косово Авдулах Хоти заявил изданию, что его правительство с нетерпением ждет начала переговоров «под покровительством США».

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент Российской Федерации Владимир Путин в разговоре с президентом Сербии Александром Вучичем высказался в пользу выработки приемлемого для Белграда компромисса по Косово, который должен утвердить СБ ООН. Телефонный разговор президентов состоялся по инициативе сербской стороны.