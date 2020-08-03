Сергей Старцев. Находящийся в Лигурийском море итальянский остров Галлинара в июле был приобретен Александром Богуслаевым, сыном известного украинского промышленника и политика Вячеслава Богуслаева, сообщили в понедельник местные СМИ.

По данным миланской газеты Corriere della Sera, сделка на сумму более 10 миллионов евро была заключена 17 июля между представителями группы состоятельных семей из Пьемонта и Лигурии, которым с 1970-х годов принадлежала Галлинара, и компанией Galinette из Монте-Карло.

Авторитетное издание утверждает, что за Galinette стоит человек, личные данные которого полностью совпадают с данными 42-летнего Александра Богуслаева, проживающего в Княжестве Монако, но имеющего гражданство островного государства Гренада. По данным газеты, это сын Вячеслава Богуслаева, который многие годы руководит одним из крупнейших в мире предприятием по производству авиационных газотурбинных двигателей – запорожским «Мотор Сич» и входит в число наиболее богатых людей Украины. «Теперь Богуслаев сможет установить воображаемый украинский (или гренадский) флаг на вершине острова», — пишет Corriere della Sera.

В муниципалитете лигурийского города Албенга, к которому в административном плане относится Галлинара, Mpravda.com сообщили, что не имеют информации относительно продажи острова, поскольку он является частной собственностью.

Остров Галлинара, издалека напоминающий черепаху, является уникальным природным объектом и имеет богатую историю. Площадь острова длиной 470 метров и шириной 450 метров составляет около 11 гектаров. Его максимальная высота – 87 метров над уровнем моря. Галлинара находится всего в полутора километрах от побережья итальянской области Лигурия. С 1989 года остров имеет статус областного природного парка, доступ туристов туда воспрещен.

Согласно древнеримскому ученому и писателю Марку Теренцию Варрону, остров получил свое название из-за населявших его некогда диких кур (по-латински gallina). Галлинара послужила прибежищем для святого Мартина Турского и папы Римского Александра III, которые скрывались там от преследований. В средние века на острове возникло крупное аббатство бенедиктинцев, там до сих пор сохранились руины монастыря. В середине XIX века Галлинару приобрел банкир Леонардо Гасталди, который провозгласил себя «Господином острова». Во время Второй мировой войны на Галлинаре были расквартированы солдаты вермахта, которые создали там разветвленную сеть подземных коммуникаций. В 1960 году остров приобрел генуэзский промышленник Риккардо Диана, который построил на его вершине роскошную виллу с бассейном и террасами.

В конце 1970-х годов Галлинару купила группа семей предпринимателей из Пьемонта и Лигурии. Как сообщали итальянские СМИ, в последнее время у хозяев этого необычного объекта недвижимости возникли многочисленные проблемы. Они были связаны с природоохранным статусом острова, сложными взаимоотношениями с местными властями, а также с финансовыми трудностями. Однако, судя по всему, это не смутило нового владельца Галлинары.