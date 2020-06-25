Суд ЕС (Court of Justice) отклонил обращение банка ВТБ относительно введенных в 2014 году европейских санкций из-за ситуации на Украине, пишет агентство Рейтер.

«Суд ЕС в четверг оставил в силе санкции против второго по величине российского банка ВТБ, отклонив апелляцию кредитной организации против ограничительных мер, введенных Европой впервые в 2014 году в связи с ситуацией на Украине», — пишет агентство Рейтер.

Согласно решению Суда ЕС, речь идёт о деле C-729/18 P, по которому ВТБ подал апелляцию на решение суда (General Court of the EU) от 13 сентября 2018 года по делу T-734/14 по ограничительным мерам, введённым ЕС ввиду действий России по Украине. В решении Суда ЕС от 25 июня говорится, что он «отклоняет апелляцию».

Агентство указывает, что санкции ограничивают доступ банка к некоторым финансовым операциям и к рынкам капитала в ЕС.

ВТБ с 2014 года находится под секторальными санкциями США и ЕС, которые ограничивают для него привлечение финансирования. Основным акционером банка является РФ.