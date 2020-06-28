Стрелявший по людям в распределительном пункте компании Walmart в американском городе Ред Блафф в Калифорнии ранен и отправлен в больницу Праведной Елисаветы, сообщает местный телеканал KRCR.

«Предполагаемый подозреваемый в стрельбе был ранен и доставлен в местную больницу к югу от Ред Блафф, штат Калифорния», — сообщил телеканал со ссылкой на представителя городской администрации Рика Крабтри.

Менеджер по связям с общественностью больницы Праведной Елисаветы Эллисон Хендриксон ранее сообщила Mpravda.com, что в больницу доставлены двое погибших и четверо раненых в удовлетворительном состоянии.

По словам очевидцев, стрельба началась примерно в 15.30 по местному времени (1.30 мск) во время пересменки.

Отмечается, что на место происшествия прибыли по меньшей мере пять машин скорой помощи, также приехали сотрудники полиции и пожарные.

По информации газеты New York Times, очевидцы слышали около 50 выстрелов. Сообщается также, что в ходе инцидента белый автомобиль въехал в двери распределительного пункта.