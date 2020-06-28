Открывший по людям в распределительном пункте компании Walmart в городе Ред Блафф в Калифорнии стрельбу был ранен и госпитализирован в больницу Праведной Елисаветы.

Как сообщает телеканал KRCR, в ту же больницу ранее были доставлены двое погибших и четверо раненых, они находятся в удовлетворительном состоянии.

Очевидцы рассказали, что стрельба началась около 15.30 по местному времени. Всего они услышали около 50 выстрелов. На место происшествия приехали пять машин скорой помощи, сотрудники полиции и пожарные.