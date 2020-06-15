Источник сообщил, что стрельбу в Москву по сотрудникам ДПС открыл из газового пистолета марки МР-79-9Т, переделанного под стрельбу боевыми патронами, 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев.

Сейчас стрелок находится в одной из больниц, он также был ранен в ходе перестрелки в брюшную полость. Между тем правоохранители проверяют его по базам данным МВД и ФСБ на причастность к незаконным вооруженным формированиям, а также террористическим организациям, сообщает телеграм-канал РБК.

Пока мотивы поведения стрелка не ясны. Он начал стрелять проходя мимо машины ДПС, в которой инспектора проверяли документы у водителя остановленного ими автомобиля такси.