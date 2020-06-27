Активисты и организации, поддерживающие Демократическую партию, запустили кампанию под названием «Поражение от твита» (Defeat by Tweet), так они хотят собирать средства за каждую запись американского лидера Дональда Трампа в социальной сети Twitter и намерены помешать ему переизбраться на ноябрьских выборах, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на автора проекта Ксандера Шульца.

Основная идея инициативы, по его словам, заключается в том, что желающие могут внести пожертвование от 1 до 10 центов за каждый твит президента США. Каждый взнос от имени президента будет отправляться в специально созданный Фонд правосудия. Фонд включит в себя 15 политических организаций темнокожих жителей США.

«Для нас это способ сделать так, чтобы наступили прямые последствия за его действия. Чем больше ненависти ты распространяешь, тем хуже будут твои шансы на переизбрание», — заявил каналу Шульц.

По его словам, Трамп в день публикует около 30 записей в Twitter, и таким образом в месяц набирается до 900 постов. Взносы можно будет делать на платформе Momentum с лимитом в 45 долларов в месяц на человека. Автор инициативы добавил, что если миллион человек будет жертвовать два цента за твит, то ежемесячно Фонд будет получать 18 миллионов долларов.

Цель проекта — собрать от 50 до 100 миллионов долларов к ноябрю. На данный момент глава инвестиционной компании Galaxy Investment Partners Майкл Новогратц пообещал пожертвовать на кампанию один миллион долларов.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. От демократов в президенты баллотируется бывший вице-президент Джо Байден.