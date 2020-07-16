Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность запретить членам Коммунистической партии Китая и их семьям въезд в США, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Согласно источникам, проект, который находится на стадии обсуждения, также может разрешить правительству США аннулировать визы членов КПК и их семей, которые сейчас находятся на территории страны, что повлечет их высылку.

Издание также отмечает, что поступают предложения ограничить въезд в США военнослужащих Народно-освободительной армии КНР и руководителей китайских государственных предприятий. Источники подчеркнули, что детали плана еще не утверждены окончательно, и Трамп может его отвергнуть.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подписал закон и президентский указ о привлечении Китая к ответственности за его действия в отношении Гонконга. Закон «Об автономии Гонконга» был принят сначала палатой представителей, а в начале июля сенатом США и отправлен на подпись президенту. Документ предусматривает введение санкций в отношении зарубежных лиц и компаний, причастных к нарушению британско-китайской декларации от 1984 года и основного закона КНР, определяющего положение Гонконга как особого административного района Китая. Также Трамп подписал указ, отменяющий экономические преференции для Гонконга.