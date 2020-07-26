Власти США могут ввести санкции в отношении маршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара из-за блокировки поставок нефти, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники.

По словам неназванных американских чиновников, Вашингтон угрожал Хафтару санкциями из-за его отказа возобновить экспорт нефти. При этом, как заявили газете европейские и ливийские чиновники, которых она тоже не называет, сперва маршал якобы согласился открыть порты для экспорта, но потом передумал.

Один из собеседников издания также сообщил, что госдепартамент США передал Хафтару послание с угрозой ввода санкций, при этом отмечает газета, что в Вашингтоне думают, что санкции могут заставить Хафтара «найти взаимопонимание с соперниками в Триполи и разорвать связи с Россией».

По данным учета имущества, которые приводит газета, у ливийского маршала в американском штате Вирджиния, в котором Хафтар «жил в изгнании», есть собственность. В частности, речь идет о ранчо стоимостью 185 тысяч долларов и жилье за 364 тысячи долларов. Наличие у Хафтара гражданства США, а также предполагаемые связи с ЦРУ во времена Муаммара Каддафи, как пишет газета, делает его «уязвимым» в вопросе введения американских санкций, пишет газета.

Ливийская национальная нефтяная компания (NOC) сообщила 10 июня о повторной блокировке крупнейшего в стране месторождения Шарара спустя несколько часов после возобновления его работы. По данным NOC, потери бюджета в результате остановки добычи нефти в Ливии превышают шесть миллиардов долларов.

В Ливии продолжается противостояние между ПНС Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА — Египет.