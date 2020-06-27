Сотрудников гостиницы в шотландском городе Глазго, где в пятницу были ранены шесть человек, ранее предупреждали о том, что совершивший нападение психически неуравновешен, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает телеканал, мигранты, проживавшие в гостинице, сообщали местному координатору о том, что живущий рядом с ними человек (по утверждению канала — суданец) ведет себя странно. Накануне нападения, около 23.00, координатор, который занимается вопросами предоставления убежища, позвонил в гостиницу на ресепшн и передал эту информацию сотрудникам.

В пятницу в гостинице в центре Глазго неизвестный с ножом нападал на находившихся в здании людей. Подозреваемый, который действовал в одиночку, застрелен полицией, причины произошедшего неизвестны. В гостинице размещались мигранты, ожидающие предоставления статуса беженца. Свидетели говорят, что среди пострадавших есть выходцы из Африки. Как сообщила полиция, инцидент не рассматривается как теракт.