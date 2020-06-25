Соседние в Катаром страны пока не откликнулись на посредничество Кувейта для урегулирования конфликта с Дохой, сообщил посол Катара в США Машаль бен Хамад Аль Тани в интервью программе Al Monitor Podcast.

«Последняя попытка, предпринятая Кувейтом, и дипломатический шаги, связанные с обоюдными визитами глав МИД Кувейта и Катара в эти страны в дополнение к усилиям США, к сожалению, были отвергнуты странами, установившими блокаду Катара», — сказал посол.

По его мнению, время является гарантом того, что эти страны «придут в чувство и признают отсутствие альтернативы решению на основе диалога, который строится на уважении всех сторон».

При этом он отметил, что «посредничество Кувейта во главе с эмиром в конфликте между Катаром и его соседями не прекращалось, и Кувейт вместе с США продолжает совершать усилия для поиска решения для окончания кризиса».

Соседние с Катаром страны — Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, а также Египет более трех лет назад разорвали дипотношения с Дохой, обвинив эмират в поддержке терроризма и установив его транспортную блокаду. Катар неоднократно отвергал эти обвинения, заявляя, что они основаны на ложных сведениях. В конце прошлого года министр иностранных дел Катара сообщил, что Доха ведет переговоры с Саудовской Аравией, чтобы положить конец кризису в отношениях между соседями, но через некоторое время он объявил о провале этих переговоров.