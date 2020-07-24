Сын бывшего президента автоконцерна Nissan Карлоса Гона заплатил 500 тысяч долларов за побег отца из Японии, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на федеральную прокуратуру США.

Согласно заявлению, Энтони Гон перевел 500 тысяч долларов в криптовалюте Питеру Тейлору, сыну американского спецназовца Майкла Тейлора. Перевод был осуществлен после того, как Карлос Гон вылетел из Японии на частном самолете в ящике для музыкальных инструментов.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на материалы дела сообщало, что сам Гон-старший перевел 862 тысячи долларов на счета компании Promote Fox LLC, которой управляет Питер Тэйлор. Таким образом, по данным прокуратуры, семья Тейлоров в общей сложности получила 1,36 миллиона долларов.

Питер Тэйлор и его отец Майкл были задержаны в США в мае и могут быть экстрадированы в Японию. Американская прокуратура предоставила данные о платежах от сына Карлоса Гона после того, как Тейлоры попытались в третий раз добиться своего освобождения под залог. По мнению прокурора, они получили настолько щедрое вознаграждение от семьи Гона, что теперь смогут бежать из страны.

Весной 2019 года Гона выпустили из тюрьмы под подписку о невыезде. В самом конце прошлого года выяснилось, что ему удалось сбежать из Японии через Турцию в Ливан на частном самолете, предположительно, в ящике для перевозки музыкального оборудования.