Буровое судно «Фатих» обнаружило в Черном море несколько газовых месторождений, сообщил турецкий телеканал Habertürk.

По предварительным данным, залежи «хорошего качества» могли быть найдены на участке «Дунай-1», который находится во внутренних водах Турции близ румынской и болгарской границ. Как сообщили журналисты, еще одно месторождение было открыто в районе города Кыркларели.

Официального подтверждения этим данным пока нет. Однако президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что для Турции наступает «новая эра», и анонсировал «очень хорошую для страны новость».