Власти Афганистана в субботу освободили из тюрем еще 50 боевиков радикального движения «Талибан», сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на источник в Совете национальной безопасности.

Ранее представитель политофиса движения «Талибан» в Катаре Сухейль Шахин заявил, что талибы готовы отпустить всех оставшихся афганских пленных до вечера Курбан-байрама (Ид аль-Адха) и по окончании праздника начать межафганские переговоры, если обмен заключенными будет завершен. Праздник жертвоприношения Курбан-байрам в этом году наступает у мусульман 31 июля.

Всего правительство Афганистана освободило более 4,2 тысяч талибов. Талибы требуют от афганских властей освободить пять тысяч пленных на основе соглашения с США.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.