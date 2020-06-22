Международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу, сообщило в понедельник информационное агентство INA со ссылкой на пресс-службу органов безопасности Ирака.

«Ракета упала на территории международного аэропорта Багдада, ущерб не нанесен», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ракета была запущена из деревни близ города Абу-Грейб, расположенного к западу от иракской столицы.

Ранее в понедельник агентство сообщало, что иракские силовики обнаружили в Багдаде пусковую установку, заряженную готовыми к запуску ракетными снарядами.

Мишенью ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок регулярно становится «зеленая зона» иракской столицы, где расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт Багдада, к которому примыкает военный аэродром. Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам среди населения и не влекут существенного ущерба.

На прошлой неделе Объединенное командование ВС Ирака сообщило, что премьер-министр Мустафа аль-Каземи распорядился создать специальные комитеты с целью пресечь подобные инциденты.