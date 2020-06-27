Индия рассматривает возможность покупки российских танков на базе платформы «Армата», сообщает телеканал Минобороны «Звезда» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Как уточнил собеседник телеканала, ведется подготовка к экспорту «Арматы». Решается вопрос, что из оборудования новейшего танка может остаться в экспортной версии, а что — нет, добавил источник.

О том, что Индия может приобрести 1770 перспективных боевых машин (FRCV) для замены устаревающих основных боевых танков Т-72, в октябре 2018 года сообщала индийская газета The Economic Times. Сделка предварительно оценивается в сумму более 4,5 миллиарда долларов.

Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Танк «Армата» предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.