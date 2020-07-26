Полиция задержала в воскресенье бывшего спикера парламента Судана Ибрагима Умара, сообщила газета Sudan Tribune со ссылкой на осведомленные источники.

«Полицейские из отдела по возврату разграбленных средств задержали Умара на фоне его участия в протестной акции исламистских движений в пятницу, в ходе которой высказывались претензии против последних изменений в законодательстве», — сообщили газете источники.

По их словам, Умар обвиняется в коррупции и злоупотреблении властью.

«Умар также нарушил закон о роспуске партии «Национальный конгресс», согласно которому ему как члену партии запрещено заниматься политической деятельностью», — уточнили они. Партию возглавлял экс-президент Судана Омар аль-Башир.

Военный переворот, вызванный глубоким экономическим кризисом, произошел в Судане в апреле 2019 года. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. В конце августа 2019 года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдок был приведен к присяге 21 августа 2019 года.