По меньшей мере три человека погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в поселении Телль-Халаф, находящемся около города Рас эль-Айн в провинции Хасеке на севере Сирии, сообщает сирийская газета Al-Watan.

Сообщается, что взрыв произошел около торговых палаток, в результате три человека погибли, еще столько же получили ранения.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Террористическая организация, запрещенная в россии