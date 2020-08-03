Сирийские средства противовоздушной обороны отражают вражеские атаки за юго-западе Дамаска, сообщило государственное агентство САНА.

Информации о погибших или пострадавших нет.

«Ровно в 22:40 (по местному времени. – Прим.ред.) вертолеты враждебного Израиля выпустили ракеты по ряду передовых позиций. Удары нанесли материальный ущерб», – говорится в заявлении сирийских вооруженных сил.

В Израиле это сообщение пока не прокомментировали.

В последний раз объекты правительственной армии на юге страны атаковали 24 июля. Тогда в пресс-службе армии обороны Израиля сообщили, что нанесли удар по наблюдательным пунктам и системе сбора разведывательных данных. По данным Дамаска, в результате атаки были ранены двое военнослужащих.

Отмечалось, что нападение стало ответом на взрывы, которые произошли на границе двух стран за день до этого. Тогда Израиль возложил ответственность за произошедшее на Сирию.

ЦАХАЛ регулярно атакует объекты в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении «Хезболла», которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.

Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.