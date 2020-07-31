Офис генпрокурора Украины подозревает 9 задержанных под Минском украинцев в участии в террористической организации, офис также обратился к Белоруссии с запросами об их временном аресте, передает «Суспільне Новини» («Общественное Новости») со ссылкой на источники в офисе.

Ранее пресс-служба министерства иностранных дел Украины заявила, что украинские правоохранители будут решать вопрос возможной экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская также заявила, что СБ намерена обратиться в офис генпрокурора и МИД с просьбой инициировать их экстрадицию. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков ранее сообщил, что не менее 14 из задержанных «были зафиксированы» в Донбассе. По данным МИД Белоруссии, у части задержанных имеется украинское гражданство.

«Офис генпрокурора объявил о подозрении девяти украинцам из «ЧВК Вагнера» по статье 258-3 Уголовного кодекса об участии в террористической организации. ОГПУ также обратился к Белоруссии с запросами о временном аресте «вагнеровцев», — сообщает издание в своем канале в Telegram.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. В отношении россиян было возбуждено уголовное дело по статье «подготовка теракта», за что им, по разным оценкам, может грозить до 20 лет лишения свободы. Позднее СК Белоруссии сообщил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

Москва заявила, что российские граждане не причастны к внутриполитическим процессам в республике. В МИД РФ отметили, что группа задержанных в Белоруссии россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты, а логистику обеспечивала белорусская компания. В Москве заявили, что в распоряжении властей Белоруссии есть все необходимые документы для установления истины. При этом МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций. Во внешнеполитическом ведомстве РФ также потребовали незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным в Белоруссии гражданам РФ.