Поездка 33 российских граждан в Белоруссию была частью спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР), которая сорвалась из-за утечки информации. Об этом заявил в Facebook главный редактор портала «Цензор.net» Юрий Бутусов и «Украинская правда» со ссылкой на источники в силовых органах.

Согласно их данным, главной целью спецслужб было заполучить россиян, участвовавших в боевых действиях на Донбассе. В дальнейшем их планировалось использовать для обмена пленными с Россией.

По информации источников, группа, которой предложили охранять нефтяные объекты в Венесуэле, должна была вылететь 25 июля из Минска в Стамбул. Предполагалось, что самолет совершит экстренную посадку на Украине, после чего россиян должны были задержать.

Сообщается, что о заключительном этапе спецоперации Владимиру Зеленскому доложили на совещании 24 июня. Глава офиса президента Андрей Ермак попросил перенести операцию, чтобы не срывать начало очередного перемирия в Донбассе. Зеленский якобы согласился перенести задержание на 30 июля, после чего россиян разместили в санатории под Минском.

Как утверждают источники «Украинской правды», к этому моменту о планируемой операции узнала ФСБ.

О задержании в Белоруссии 33 россиян стало известно 29 июля. Белорусские СМИ назвали их боевиками частной военной компании. Их подозревали в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами.

Две недели спустя, 14 августа, 32 задержанных вернулись в Россию. Еще один остался в Белоруссии, так как у него, помимо российского, есть и белорусское гражданство.

Позднее в эфире телеканала «Россия 24» один из задержанных рассказал, что откликнулся на Avito на предложение работы по охране нефтяных объектов в разных странах. От сотрудников требовался опыт участия в боевых действиях в Сирии и Донбассе. Тем не менее, по словам мужчины, в Донбассе он никогда не воевал.